2019-09-02T17:04:19+03:00
Происшествия

Водителя легковушки из машины доставали спасатели: на трассе «Екатеринбург - Тюмень» «Тойота» влетела в грузовик

Водитель легкового автомобиля в больнице
Алина СУРИНА
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На трассе «Екатеринбург - Тюмень» легковушка влетела в грузовик Фото: ГИБДД Свердловской областиНа трассе «Екатеринбург - Тюмень» легковушка влетела в грузовик Фото: ГИБДД Свердловской области
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На трассе «Екатеринбург - Тюмень» легковушка влетела в едущий по встречной полосе грузовик. Причины внезапного съезда легклвушки со своей полосы сейчас устанавливают специалисты. Водитель «Тойоты» в больнице с многочисленными травмами. Скорая отвезла мужчину в Белоярский поселок.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 61-летний водитель автомашины «Тойота» при движении со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга по неустановленной причине, совершил выезд на полосу дороги для встречного движения, где произошло столкновение с грузовой автомашиной «Вольво», под управлением водителя 1971 года рождения.

От передней части «Тойоты» почти ничего не осталось. Сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокировку автомашины «Тойота», чтобы достать пострадавшего. Пока спасатели работали, движение на 54 километре федеральной автодороги «Екатеринбург - Тюмень» было закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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