2019-09-02T13:31:48+03:00
Общество

Екатеринбургские храмы почтят память погибших в Беслане

Первый звон состоится в 13:05
Мария Трапезникова
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Екатеринбургские храмы почтят память погибших в Беслане колокольным звономЕкатеринбургские храмы почтят память погибших в Беслане колокольным звономФото: Алексей БУЛАТОВ
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В центральных храмах Екатеринбургской епархии завтра, 3 сентября, почтят память погибшим в Беслане. Поминальный звон состоится в День солидарности в борьбе с терроризмом.

- Начало звона в 13:05 – именно в это время произошел первый взрыв в бесланской школе в 2004 году, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, что в результате этого террористического акта 1 сентября 2004 года на торжественной линейке в школе Беслана были взяты в заложники больше тысячи человек, 333 погибло – из них 186 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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