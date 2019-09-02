Екатеринбургские храмы почтят память погибших в Беслане
Первый звон состоится в 13:05
Екатеринбургские храмы почтят память погибших в Беслане колокольным звономФото: Алексей БУЛАТОВ
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В центральных храмах Екатеринбургской епархии завтра, 3 сентября, почтят память погибшим в Беслане. Поминальный звон состоится в День солидарности в борьбе с терроризмом.
- Начало звона в 13:05 – именно в это время произошел первый взрыв в бесланской школе в 2004 году, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Напомним, что в результате этого террористического акта 1 сентября 2004 года на торжественной линейке в школе Беслана были взяты в заложники больше тысячи человек, 333 погибло – из них 186 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU