К холодам готовы: в Екатеринбурге закончились последние опрессовки
Специалистами были заменены больше 94% всех труб
Фото: пресс-служба ЕТК
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В Екатеринбурге и Березовском завершились опрессовки. Последние в этом сезоне прошли на Юго-Западе.
- На сегодняшний день испытано больше 94% (больше 2 километров) квартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов, котельных и с использованием передвижных локальных установок, - рассказали в пресс-службе ЕТК.
Фото: пресс-служба ЕТК
Специалисты проверили готовность к зиме порядка двух километров труб. В ходе испытаний было выявлено два повреждения, к началу отопительного сезона эти участки будут отремонтированы и включены в работу.
ИСТОЧНИК KP.RU