К холодам готовы: в Екатеринбурге закончились последние опрессовки

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-02T11:37:47+03:00

Специалистами были заменены больше 94% всех труб

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге и Березовском завершились опрессовки. Последние в этом сезоне прошли на Юго-Западе.

- На сегодняшний день испытано больше 94% (больше 2 километров) квартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов, котельных и с использованием передвижных локальных установок, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Фото: пресс-служба ЕТК

Специалисты проверили готовность к зиме порядка двух километров труб. В ходе испытаний было выявлено два повреждения, к началу отопительного сезона эти участки будут отремонтированы и включены в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU