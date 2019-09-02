Потушили за 12 минут: в Первоуральске полностью сгорел дом
В пожаре никто не пострадал
Фото: сообщество "Подслушано Первоуральск"
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В Первоуральске вчера вечером, 1 сентября, загорелся частный дом. Диспетчеры получили информацию около 20:56, и спасатели сразу выдвинулись на подмогу.
- На площади в 120 «квадратов» сгорели надворные постройки, повреждены стены и пол, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Помимо этого, полностью сгорела кровля.
Тушить пожар приехали 23 спасателя на 7 спецмашинах. В 21:46 огонь был локализован, в 21:58 ликвидировано открытое горние, а в 00:50 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU