2019-09-01T17:33:10+03:00
Общество

Первая неделя осени в Екатеринбурге будет дождливой

Синоптики обещают ежедневные осадки, но к выходным должно потеплеть
Елена БЛАГИНИНА
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Скоро в город придет золотая осеньСкоро в город придет золотая осеньФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лето в Екатеринбурге закончилось - уральцы, помня об опыте прошлых лет, не возлагали на него больших надежд и радовались редким теплым денькам. Теперь в город пришла осень, и, увы, прогноз погоды на первую неделю сентября, не радует.

- В понедельник, вторник и среду в городе будет облачно, возможен дождь, - рассказывают в Гидрометцентре.

Ожидается, что в четверг будет облачно с прояснениями, а пятницу и субботу - переменная облачность. Также возможны небольшие дожди, но переносить их в выходные будет легче - температура в субботу и воскресенье поднимется с +15 С до +19 С.

Впрочем, не будем отчаиваться - возможно, бабье лето все-таки придет в Екатеринбург!

ИСТОЧНИК KP.RU

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