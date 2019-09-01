Первая неделя осени в Екатеринбурге будет дождливой
Лето в Екатеринбурге закончилось - уральцы, помня об опыте прошлых лет, не возлагали на него больших надежд и радовались редким теплым денькам. Теперь в город пришла осень, и, увы, прогноз погоды на первую неделю сентября, не радует.
- В понедельник, вторник и среду в городе будет облачно, возможен дождь, - рассказывают в Гидрометцентре.
Ожидается, что в четверг будет облачно с прояснениями, а пятницу и субботу - переменная облачность. Также возможны небольшие дожди, но переносить их в выходные будет легче - температура в субботу и воскресенье поднимется с +15 С до +19 С.
Впрочем, не будем отчаиваться - возможно, бабье лето все-таки придет в Екатеринбург!
ИСТОЧНИК KP.RU