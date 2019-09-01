2 сентября в зоопарке Екатеринбурга покажут кормление животных

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-01T15:09:41+03:00

Гости узнают, чем обедают ленивцы, и что любят на ужин трубкозубы

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В этом году День знаний перенесли с 1 сентября на 2, так что у школьников появился еще один дополнительный выходной. А 2 сентября после торжественной линейки и первых уроков можно будет заглянуть в зоопарк Екатеринбурга - там школярам покажут, как сотрудники кормят животных. Не каждый день увидишь, как обедает ленивец!

Впрочем, трапезничать будут не только ленивцы. Также маленькие гости узнают, что больше всего любят карликовые бегемоты, чем лакомятся мангусты и какой любимый ужин у трубкозубов.

- Показательные кормления пройдут в разных павильонах, - отметили в зоопарке.

Смотрите на эту афишу и решайте, чей обед вы хотите увидеть!

Фото: зоопарк Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU