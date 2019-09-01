Ночью в Екатеринбурге горел жилой дом: людей пришлось эвакуировать

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-01T09:26:43+03:00

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Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелся жилой дом: сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 01:10. На место тут же выехали 7 пожарных машин и 30 человек личного состава. Пламя быстро распространялось - оно охватило кровлю, чердак, перегородки и стены постройки. Всего оказалось повреждено около 100 квадратных метров здания.

К счастью, дом оказался наполовину расселен, поэтому людей в нем было немного.

- По лестничным маршам эвакуировали 6 человек, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: https://vk.com/incekb

Пламя удалось потушить довольно быстро: в 01:27 огонь локализовали, в 01:43 ликвидировали открытое горение ликвидировано, а к 7 часам утра пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU