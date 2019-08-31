С понедельника изменится схема движения автобуса №25 у торгового центра МЕГА

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-31T16:11:42+03:00

Изменения вступят в силу с 2 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за строительных работ посадка и высадка пассажиров будет проводиться в другом месте

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Жителям Екатеринбурга, которые часто ездят на автобусе под номером 25 «СТЦ МЕГА – Радиоколледж – Технопарк» следует быть внимательнее. Со 2 сентября изменится схема движения этого маршрута.

- В связи с проведением строительных работ по расширению здания торгового центра СТЦ МЕГА на маршруте изменится место посадки и высадки пассажиров, - уточняют в ЕМУП ТТУ.

Новое место посадки и высадки будет расположено на выходе из ИКЕА со стороны выезда на Чусовской тракт.

ИСТОЧНИК KP.RU