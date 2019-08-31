В Ревде местному жителю грозит 6 лет лишения свободы за кражу телефона из салона сотовой связи
Полиция Ревды поймала местного жителя, который подозревается в краже телефона. Преступление он совершил в салоне сотовой связи.
- Пообщавшись с продавцом-консультантом, он остановился на одной модели телефона и сообщил, что собирается его приобрести, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Пока продавец-консультант оформляла покупку, мужчина взял мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Продавец незамедлительно обратилась в отдел полиции.
Вскоре похитителя задержали. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Он хотел продать краденный телефон, чтобы купить алкоголь и наркотики. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU