2019-08-31T11:40:22+03:00
Происшествия

В Ревде местному жителю грозит 6 лет лишения свободы за кражу телефона из салона сотовой связи

Он схватил его и убежал, когда продавец-консультант отвлекся
Данил СВЕЧКОВ
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Ранее задержанный уже имел проблемы с законом.Ранее задержанный уже имел проблемы с законом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Ревды поймала местного жителя, который подозревается в краже телефона. Преступление он совершил в салоне сотовой связи.

- Пообщавшись с продавцом-консультантом, он остановился на одной модели телефона и сообщил, что собирается его приобрести, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Пока продавец-консультант оформляла покупку, мужчина взял мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Продавец незамедлительно обратилась в отдел полиции.

Вскоре похитителя задержали. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Он хотел продать краденный телефон, чтобы купить алкоголь и наркотики. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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