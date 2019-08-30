«Украл, выпил - в тюрьму»: Уральца отправили в колонию за кражу алкоголя

СЕГОДНЯ 19:21 2019-08-30T19:21:10+03:00

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Уральца отправили в колонию за кражу алкоголя. За воровство выпивки в Богдановичском районе мужчина был задержан не впервые. Уралец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, и был приговорен к 1 году лишения свободы условно. Аналогичное преступление - кража коньяка из магазина самообслуживания обеспечила ему тюремный срок.

- Приехавшие на место преступления стражи порядка установили, что злоумышленник, находясь в торговом зале, убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, взял со стеллажа одну бутылку коньяка. Проигнорировав требования продавца, оплатить товар, быстрым шагом прошел кассу зону, выбежал из магазина и скрылся, - уточнили в пресс-службе ОМВД России по Богдановичскому району.

Злоумышленник попал на видео с камер наблюдения в торговом зале. Это и помогло полицейским установить личность преступника. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, написал явку с повинной и раскаялся. Суд тем не менее признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU