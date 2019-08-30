Душил поясом от халата: На Урале ищут подозреваемого в убийстве 30 пенсионерок

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-30T18:19:14+03:00

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На Урале ищут подозреваемого в убийстве 30 пенсионерок. Преступник проникал в квартиры, представляясь социальным работником или сотрудником ТСЖ. Следственный комитет расследует множество аналогичных преступлений, совершенных почти 8 лет назад в Республике Татарстан и на территории Приволжского и Уральского федеральных округов. Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах – «хрущевках» женщины возрастом от 75 до 90 лет. Преступник проникал в квартиру и душил их удавкой. Например, поясом от халата потерпевшей. Деньги, как полагает следствие, преступника не интересовали.

- В настоящее время указанные особо тяжкие преступления остаются нераскрытыми. В результате исследования вещественных доказательств получен генетической профиль одного и того же мужчины в следах пота на платке и зажигалке, изъятых с мест происшествий по фактам убийств двух престарелых женщин, совершенных в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в 2012 году, - рассказали в пресс-службе следственного комитета Свердловской области. При проверке данного генетического профиля по ДНК-учету СК России установлено совпадение с генетическими профилями следов, полученных ранее органами СК России в Приволжском федеральном округе уголовных дел о серии убийств престарелых женщин.

Предполагаемый убийца обладает рядом психолого-криминалистических качеств:

-мужчина в возрасте от 20 до 35 лет;

-среднего роста (около 175 см);

-худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная;

-городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;

-имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия;

-имеет криминальный опыт;

-образование - среднее.

Центральный аппарат МВД России гарантирует тем, кто окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого злоумышленника три миллиона рублей.

Следственные органы СК России обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенных преступлении и (или) о подозреваемом, сообщить имеющуюся информацию по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-71-85 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области - 8(343)358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU