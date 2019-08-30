В Екатеринбурге из-за ремонтов закрывают улицу Ирбитскую
В Екатеринбурге закрывают движение на улице Ирбитской. Это связано с прокладкой водопровода и присоединением к действующей сети строящегося жилого дома. Перекрытие будет действовать со 2 по 20 сентября.
- После проведения необходимых работ строители восстановят элементы нарушенного благоустройства в сроки, указанные в разрешении на проведение земляных работ, выданном Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Жителей соседних домов просят с понимаем отнестись к временным неудобствам. Водителей же – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU