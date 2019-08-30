2019-08-30T14:39:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за ремонтов закрывают улицу Ирбитскую

Движение на участке приостановят со 2 по 20 сентября
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге на 18 дней перекроют улицу ИрбитскуюВ Екатеринбурге на 18 дней перекроют улицу ИрбитскуюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге закрывают движение на улице Ирбитской. Это связано с прокладкой водопровода и присоединением к действующей сети строящегося жилого дома. Перекрытие будет действовать со 2 по 20 сентября.

- После проведения необходимых работ строители восстановят элементы нарушенного благоустройства в сроки, указанные в разрешении на проведение земляных работ, выданном Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Жителей соседних домов просят с понимаем отнестись к временным неудобствам. Водителей же – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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