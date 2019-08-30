В семье пополнение: футболист «Урала» стал папой
Болельщики желают молодым родителям счастья и здоровья
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Футболист екатеринбургского клуба «Урал» Владимир Ильин и его супруга Кристина стали родителями – это у них в первый раз. Радостной новостью поделились с фанатами в пресс-службе ФК.
- На свет появилась их дочка Виктория. Поздравляем вас, ребята! Пусть воспитание ребенка станет для вас истинным счастьем, - пожелали молодым родителям.
К поздравлениям подключились и сами болельщики. Многие желают паре «здоровья малышу и спокойных ночей родителям» и хорошего настроения.
ИСТОЧНИК KP.RU