2019-08-30T13:56:15+03:00
Общество

В семье пополнение: футболист «Урала» стал папой

Болельщики желают молодым родителям счастья и здоровья
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Изменить размер текста:

Футболист екатеринбургского клуба «Урал» Владимир Ильин и его супруга Кристина стали родителями – это у них в первый раз. Радостной новостью поделились с фанатами в пресс-службе ФК.

- На свет появилась их дочка Виктория. Поздравляем вас, ребята! Пусть воспитание ребенка станет для вас истинным счастьем, - пожелали молодым родителям.

К поздравлениям подключились и сами болельщики. Многие желают паре «здоровья малышу и спокойных ночей родителям» и хорошего настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках
В Екатеринбурге внедорожник насмерть сбил рабочего, который вылез из люка прямо под колеса
В Екатеринбурге из-за ремонтов закрывают улицу Ирбитскую
Екатеринбургский театр «Место» потерял место из-за потопа
В екатеринбургской школе появилось дружественное пространство для особых учеников
«Выстроятся в огромный логотип»: болельщики «Автомобилиста» проедут колонной по Екатеринбургу
В Екатеринбурге поэт выставил на аукцион коллекцию маек футболистов ФК «Урал», чтобы помочь больной раком маме
«Я жертва, а не преступник»: В Екатеринбурге тренер, осужденный за педофилию, стал завхозом в тюрьме
В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу
«Слушал музыку в наушниках»: в Свердловской области под колесами поезда погиб парень