«Слушал музыку в наушниках»: в Свердловской области под колесами поезда погиб парень
В Свердловской области под колесами электропоезда погиб 24-летний парень. Инцидент произошел сегодня, 20 августа, на 1770 километре второго пикета перегона «Подволошная – Первоуральск».
- Молодой парень переходил ж/д пути в неустановленном для этого месте. В это время он был в наушниках и слушал музыку, из-за чего не заметил приближающийся поезд, - рассказали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ. – Машинист, в свою очередь, подал сигнал и применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не удалось.
Молодой человек скончался на месте от полученных травм. Сейчас устанавливаются точные причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU