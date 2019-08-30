«Слушал музыку в наушниках»: в Свердловской области под колесами поезда погиб парень

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-30T13:00:24+03:00

Парень переходил по путям в неположенном месте, был в наушниках и не заметил приближающийся поезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области под колесами электропоезда погиб 24-летний парень. Инцидент произошел сегодня, 20 августа, на 1770 километре второго пикета перегона «Подволошная – Первоуральск».

- Молодой парень переходил ж/д пути в неустановленном для этого месте. В это время он был в наушниках и слушал музыку, из-за чего не заметил приближающийся поезд, - рассказали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ. – Машинист, в свою очередь, подал сигнал и применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не удалось.

Молодой человек скончался на месте от полученных травм. Сейчас устанавливаются точные причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU