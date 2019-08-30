Собраться в школу – это квест: в «Комсомолке» устроили праздник для будущих первоклассников

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-30T12:10:26+03:00

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Фотоконкурс «Мой будущий первоклассник» был задуман, чтобы создать для детей праздничную атмосферу и рассказать о том, какие сейчас первоклассники, что они умеют и чем интересуются. В конкурсе участвовало 35 ребят из Екатеринбурга и области, за которых голосовали читатели «Комсомольской правды».

30 августа участники собрались на торжественную церемонию награждения, их ждал стол со сладостями, квест по редакции и коробки с подарками. В ходе квеста дети узнали, как устроена редакция, что такое верстка и как газеты и книги попадают в магазины, а также подсмотрели процесс записи новостей на радио.

Призы вручал рыжий кот «Галамарта», он принес ребятам все необходимое для школы: пеналы, краски, альбомы, расписание уроков и книги. Партнер конкурса «Элит-Букет» позаботился о том, чтобы школьники не тратили время на поиск цветов для своих первых учителей, и вручил всем участникам сертификаты на лимитированную серию школьных букетов «Звонок». Также в редакции узнали, что многие первоклассники любят танцевать. Чтобы они могли реализовать свои таланты, студия танца «Апельсин» вручила всем сертификаты на занятия по хореографии.

В финале церемонии дипломы победителей вручили фаворитам конкурса. Или стали София Стрельченко, занявшая третье место, Марк Бершауэр – занявший второе место, а Андрей Ловыгин получил диплом за первое место в фотоконкурсе.

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет всех школьников с наступающим Днем знаний и желает им больших открытий и новых свершений.

ИСТОЧНИК KP.RU