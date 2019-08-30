В Екатеринбурге проверят «Водоканал» из-за взрыва трубы с холодной водой
Сейчас на месте работают специалисты
Вчера на Луначарского прорвало трубу с холодной водой, прокуратура проводит проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга проверит ЕМУП «Водоканал» из-за аварии. Вчера на улице Луначарского прорвалась труба с холодной водой.
- Предварительно установлено, что без холодной воды остались три жилых многоквартирных дома (№53, 53а, 55), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Подвоз питьевой воды осуществляется только в дневное время.
Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая устраняет последствия аварии и пытается вернуть жителям питьевую воду.
ИСТОЧНИК KP.RU