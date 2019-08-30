2019-08-30T10:02:38+03:00
Общество

В Екатеринбурге проверят «Водоканал» из-за взрыва трубы с холодной водой

Сейчас на месте работают специалисты
Мария Трапезникова
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Вчера на Луначарского прорвало трубу с холодной водой, прокуратура проводит проверкуВчера на Луначарского прорвало трубу с холодной водой, прокуратура проводит проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга проверит ЕМУП «Водоканал» из-за аварии. Вчера на улице Луначарского прорвалась труба с холодной водой.

- Предварительно установлено, что без холодной воды остались три жилых многоквартирных дома (№53, 53а, 55), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Подвоз питьевой воды осуществляется только в дневное время.

Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая устраняет последствия аварии и пытается вернуть жителям питьевую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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