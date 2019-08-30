Розы, хризантемы, орхидеи, гвоздики: в Екатеринбург прилетело 150 тонн цветов-иностранцев

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-30T10:17:23+03:00

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В Кольцово прилетело порядка 150 тонн цветов. Все они предназначены для продажи в преддверие 1 сентября. В течение недели из Амстердама прибыло три таких «цветочных» рейса. Каждый из них привет по 50 тонн свежих роз, гвоздик, орхидей и гортензий для школьников.

После того, как цветы разгружена, их отправляют к фитосанитарным врачамФото: Алексей БУЛАТОВ

- Разгрузку одного такого рейса обеспечивают 20 грузчиков – а в обычные дни в терминале работает всего 6 специалистов, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – При обработке таких хрупких и нежных грузов важны время и бережное отношение к делу, поэтому весь процесс разгрузки происходит вручную, а время доставки цветов от самолета до места хранения занимает не больше 7 минут.

Разгрузку одного такого рейса обеспечивают 20 грузчиковФото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как самолеты разгрузят, все цветы попадают в специальное помещение внутри терминала – там их под лампами осматривают фитосанитарные врачи. Благодаря опыту специалистов, уже через 3-4 часа после прибытия рейса из Голландии машины с цветами разъезжаются по заказчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU