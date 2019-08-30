2019-08-30T09:32:12+03:00
Общество

На реконструкцию теплотрассы под Екатеринбургом потратят почти 12 миллионов

Трубы согревают больше 40% жителей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ЕТКФото: пресс-служба ЕТК
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На реконструкцию тепломагистрали в поселке Горный Щит ЕТК направила 11,9 миллионов рублей. Она находится в эксплуатации с 1983 года и обеспечивает теплом почти 40% жителей – 14 многоквартирных и 15 частных домов, среднюю школу, два детских сада и поликлинику.

- Замене подлежит участок трубопровода протяженностью 1 034 метра диаметром 219 миллиметров, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Новые трубы будут оснащены специальной системой, которая позволит контролировать состояние магистрали, оперативно сигнализировать о появившийся неисправности и точно определить место любого дефекта.

Реконструкцию осложнили коммуникации, которые обнаружили во время работ. Они не были указаны на геосъемке – специалисты считают, что, скорее всего, они появились в 80-х годах. Вместе с тем, работы планируют завершить до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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