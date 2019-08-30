На реконструкцию теплотрассы под Екатеринбургом потратят почти 12 миллионов
На реконструкцию тепломагистрали в поселке Горный Щит ЕТК направила 11,9 миллионов рублей. Она находится в эксплуатации с 1983 года и обеспечивает теплом почти 40% жителей – 14 многоквартирных и 15 частных домов, среднюю школу, два детских сада и поликлинику.
- Замене подлежит участок трубопровода протяженностью 1 034 метра диаметром 219 миллиметров, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Новые трубы будут оснащены специальной системой, которая позволит контролировать состояние магистрали, оперативно сигнализировать о появившийся неисправности и точно определить место любого дефекта.
Реконструкцию осложнили коммуникации, которые обнаружили во время работ. Они не были указаны на геосъемке – специалисты считают, что, скорее всего, они появились в 80-х годах. Вместе с тем, работы планируют завершить до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU