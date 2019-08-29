СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-29T17:50:20+03:00

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Опрос для определения места строительства храма святой Екатерины могут сделать анонимным. Предложение в гордуму расширить перечень возможных вариантов опроса внес мэр города Александр Высокинский. Кроме того глава города предлагает проводить опрос в специальных пунктах. Действующее Положение предполагает поимённое голосование по месту жительства участников опроса.

- Предложенное изменение предпочтительнее в условиях большого города. Действующая нормативная база проведения опросов ограничивает возможность включения в опросный лист нескольких вопросов или вопросов с альтернативными вариантами выбора. Предложение мэра позволит устранить это ограничение, - написал депутат Алексей Вихарев в Facebook. - Полагаю, что депутаты в большинстве своём согласятся с ней, изменения направлены на демократизацию процедуры проведения опросов граждан у нас в городе.

Комиссия ЕГД по местному самоуправлению рассмотрит предложение уже 4 сентября. Напомним, в июне в мэрии опубликовали список площадок под строительство храма святой Екатерины, предложенные горожанами. Всего со своими вариантами в администрацию города обратились 11 079 человек. Сквер у Театра драмы, из-за которого целую неделю шли акции протеста, оказался в рейтинге площадок на третьем месте. На второе же попал недострой гостиницы "Дели" рядом с Цирком. А на первом месте по популярности оказался пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова.

ИСТОЧНИК KP.RU