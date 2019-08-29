В Екатеринбурге строительство новой телебашни на Уралмаше проверят на нарушения

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-29T13:50:57+03:00

Такое решение было принято после рабочей встречи с мэром Высокинским

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В Екатеринбурге на Уралмаше, где хотят построить новую телебашню, проведут проверку разрешений на строительство. Это будет сделано по многочисленным просьбам многих местных жителей.

- Мы поговорили с прокуратурой Орджоникидзевского района, решили провести проверку выдачи разрешений на строительство. Этого требовали жители. Это было сделано, - написал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что будет проведен ряд независимых экспертиз, в частности – технических. «Решение о судьбе этой стройки будет приниматься, исходят из результатов исследований», - добавил глава района. Если эксперты выявят хоть какой-то намек на угрозу здоровью местных жителей, то стройка будет приостановлена незамедлительно.

Фото: Роман Кравченко

Напомним, что строительство новой телебашни анонсировали еще в прошлом году. Однако против этого выступили местные жители. В связи с этим пять дней назад глава района Кравченко встретился с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и представителями РТРС, которым принадлежит объект, чтобы совместными усилиями принять решение о будущем объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU