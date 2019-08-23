2019-08-23T16:21:07+03:00
Общество

«Мы плакали, когда вырубали лес»: жители Екатеринбурга беспокоятся за свое здоровье из-за строительства телебашни на Уралмаше

Юлия СТАЛИНА
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Сейчас на месте, где раньше был густой лес, строят башню.Сейчас на месте, где раньше был густой лес, строят башню.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Уралмаша пытаются остановить строительство телебашни на проспекте Космонавтов, 99. Она должна появится рядом с жилыми домами, детским садом и лесом в ближайшие пару лет. Расстояние от башни до домов - всего-то 350 метров.

Вышку возводит ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Это та самая организация, у которой за полмиллиарда областные власти выкупили недостроенную телебашню у цирка.

План строительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

План строительства.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высота новой телебашни составит 262 метра. Рядом уже действует вышка связи высотой 110 метров. По словам уралмашевцев, суммарное электромагнитное излучение от двух объектов составит 66 киловатт, что может нанести непоправимый вред здоровью тех, кто будет жить рядом. По подсчетам жителей, в зону опасного для здоровья излучения попадут 30 тысяч человек. Ведь во времена «холодной войны» с Америкой именно в этом месте стояла «глушилка». Старожилы помнят тот дискомфорт, который она доставляла.

- Раньше, когда работали вышки, у нас периодически не показывал телевизор. Постоянно болела голова, - вспоминает Фарида Каримовна, которая живет в этом доме 50 лет.

Жители почти год бегают во все инстанции с просьбой о помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители почти год бегают во все инстанции с просьбой о помощи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бунтовать против строительства екатеринбуржцы начали осенью прошлого года. За это время они уже успели записать обращение президенту Владимиру Путину, а также пожаловаться мэру Екатеринбургу. Но стройка по факту уже началась. Несколько недель назад приехали рабочие и стали рубить лес, который находится рядом.

– В тот день, когда вырубали лес, мы ревели. Было очень жалко деревья, березы вывозились машинами, - продолжает Фарида Каримовна.

Но внимание к проблеме жителей микрорайона все-таки есть. 23 августа на стройплощадку приехал мэр Александр Высокинский. Ранее жильцы приходили к градоначальнику на прием, и тот пообещал разобраться. В частности, по словам Высокинского необходимо провести повторную экспертизу.

НА место строительства приезжал Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА место строительства приезжал Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если мы поймем, что новый микрорайон находится под угрозой, то надо садиться и обсуждать перенос башни. Но прежде чем что-то предпринимать, надо посмотреть заключения экспертов, как все-таки работает радиоволна, где у нас она будет приносить вред, и после этого принимать решение. Оставлять два объекта: и жилой микрорайон, и трансляционную башню без дополнительной экспертизы сегодня нельзя. Граждане должны получить ответ, что это безопасно, либо мы должны принять меры, чтобы проживание в этом районе было безопасно, - сказал мэр.

Также глава города заверил, что вопрос постараются решить в ближайшие полтора месяца. Надо отметить, рядом со стройкой возводят еще один жилой комплекс. Это проект УГМК. Захотят ли люди жить рядом с опасным объектом - большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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