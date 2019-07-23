«Мы будем в смертельной опасности»: жители Уралмаша пожаловались Путину на строительство огромной телебашни

Еще до сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга весной прошлого года было анонсировано строительство новой вышки на Уралмаше. Согласно проектной документации, высота новой башни должна составить 236 метров, а ее возведение обойдется почти в 500 миллионов рублей.

- В рамках реализации проекта будет построено здание контрольно-пропускного пункта возле башни и административно-техническое здание площадью 840 квадратных метров с двумя надземными и одним цокольным этажом, - рассказали в Главгосэкспертизе России.

Знаменитая телебашня была снесена в марте 2018 года. На ее месте построят ледовую арену УГМКФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако строительство новой башни оказалось под вопросом из-за многочисленных жалоб местных жителей. Дело в том, что вблизи стройплощадки располагаются дачные участки, детский сад и новый жилой комплекс «Изумрудный бор» по адресу проспект Космонавтов, 99.

Жители уже несколько месяцев обращаются с заявлениями в прокуратуру и Роспотребнадзор и даже написали письмо в приемную президента. В своем обращении к Владимиру Путину они заявляют, что «будут в смертельной опасности» и просят о проведении проверки строительства телебашни.

На месте новой телебашни уже залили фундамент. Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района

Свою проверку начала прокуратура Орджоникидзевского района. Предварительно установлено, что жилые дома находятся в зоне сильного излучения.

- На месте будущего ЖК высота домов не должна превышать 80 метров, - рассказали в надзорном ведомстве. – При этом разрешение на строительство «Изумрудного бора было получено в январе 2017 года, а разрешение на возведение телебашни датируется декабрем того же года.

На данный момент на месте планируемой телебашни уже залит фундамент и установлены сваи. Возможно, стройка будет приостановлена до окончания проверки.

Всего в 350 метрах от стройки телебашни располагается детский сад, еще через 500 метров - жилая высотка.Фото: предоставлено прокуратурой Орджоникидзевского района

Стоит добавить, что свое административное расследование начало и управление Роспотребнадзора по Свердловской области.