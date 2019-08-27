Будут соревноваться в меткости: в Екатеринбург со всей России съедутся 70 снайперов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-27T10:01:55+03:00

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В Екатеринбург приедут 70 снайперов со всей страны. 13-14 сентября в столице Урала пройдет второй «Евроазиатский чемпионат по снайпингу-2019».

- Формат соревнований будет предполагать выполнение около 30 упражнений на дистанции стрельбы от 100 до 1200 метров. В турнире планируется участие представителей российских производителей оружия таких, как IWT, ORSIS, концерна «Калашников», а также признанных российских экспертов по дальней стрельбе, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Важным организационным преимуществом этого года станет крытый полигон, который не позволит погодным условиям повлиять на исход состязаний.

Проведение таких мероприятий решает сразу несколько важных задач: военно-патриотическое воспитание нации, формирование правильной культуры обращения с огнестрельным оружием и навыков безопасного владения им.

ИСТОЧНИК KP.RU