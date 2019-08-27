«Это я называю саботажем»: депутат Госдумы от Нижнего Тагила высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов
Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин высказался по поводу ситуации с массовым увольнением хирургов. Он отметил, что поддерживает желание хирургов увеличить зарплату и улучшить условия труда и готов им всячески помогать.
– Но я не могу поддержать тот метод, который выбрали хирурги из Демидовской больницы. Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан – тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем, - рассказал Балыбердин на своей странице в Facebook. – Хочу поблагодарить тех медиков, которые, не смотря ни на что, продолжают работать, лечить людей и спасать жизни.
Народный избранник уважает, но не поддерживает врачей. Фото: личная страница депутата в Facebook
Напомним, что речь идет о Нижнетагильских хирургах, которые в начале августа подали заявления на увольнение. После нехватки кадров в больницы стали приглашать специалистов из Екатеринбурга. В скором времени ситуация дошла до Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU