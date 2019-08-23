Уральца будут судить за вывих пальца женщине

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-23T18:23:45+03:00

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В Свердловской области мужчину будут судить за вывих пальца. Его привлекут к уголовной ответственности по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. Мужчина вывихнул палец «подруге» своей дамы, когда пытался их разнять.

- У женщин произошел словесный конфликт, из-за давних личных неприязненных отношений. В ходе конфликта женщина применила физическую силу. Вторая гражданка начал кричать и звать на помощь своего сожителя, который находился недалеко от них. Мужчина подбежал, чтобы их разнять, и повредил палец зачинщице конфликта, - рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.

Пострадавшая сразу решила обратиться за медицинской помощью в приемный покой. Дело передано в суд. Максимальное наказание, которое может грозить мужчине - лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU