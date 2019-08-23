2019-08-23T17:03:04+03:00
Происшествия

Из магазина в «Кольцово» украли очки за 22 тысячи рублей

Полиция задержала его спустя 6 дней
Маргарита МАХОНИНА
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С ворованным преступник в тот же день улетел в Москву, однако спустя несколько суток вновь вернулся в столицу УралаС ворованным преступник в тот же день улетел в Москву, однако спустя несколько суток вновь вернулся в столицу УралаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из магазина «duty paid» в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге украли очки, стоимостью 22 тысячи рублей. Пропажу обнаружили 15 августа.

– Их произвел известный бренд, который создает очки уже на протяжении 30-ти лет, – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по УрФО. – Полицейские установили подозреваемого в краже: им оказался 46-летний пассажир, который в тот день улетел в Москву.

Однако на этом путешествие преступника не закончились. Спустя несколько дней он купил билет на поезд, маршрут которого следует через столицу Урала. Его задержали 21 августа на станции «Екатеринбург-Пассажирский».

– В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК – кража, – добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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