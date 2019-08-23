СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-23T16:42:53+03:00

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В центре Екатеринбурга продают пентхаус за 45 миллионов. В элитной квартире панорамные окна высотой пять метров, а на террасе небольшой бассеин. Пентхаус находится в жилом комплексе «Панорама» на Малышева, 71а.

- Только представьте себе город с высоты птичьего полёта... Да - это могут предложить многие. Только почувствуйте первые лучи рассвета... Да, и это тоже можно найти в других обьектах. Только попробуйте начать утро с бассейна на террасе собственного пентхауса над центром Екатеринбурга - да, это можно почувствовать только в пентхаусе «Crystals» - в одном из лучших домов Екатеринбурга, - написано в объявление о продаже пентхауса.

Площадь трёхэтажного пентхауса составляет 364 квадратных метра, из которых 230 «квадратов» - жилое пространство. В объявлении также указано, что в элитном жилье есть несколько санузлов и один балкон.

ИСТОЧНИК KP.RU