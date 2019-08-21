2019-08-21T18:23:38+03:00
Общество

В Екатеринбурге пройдет показ моделей пышных форм

На подиум выйдут 25 девушек
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге пройдет показ моделей пышных форм Фото: организаторы показаВ Екатеринбурге пройдет показ моделей пышных форм Фото: организаторы показа
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В Екатеринбурге в эту субботу пройдет показ моделей пышных форм «PLUS SIZE FASHION DAY». 25 девушек выйдут на подиум в 15.00 в бизнес отеле «Панорама». Модные тренды покажут екатеринбуржцам девушки от 20 до 40 лет.

- Все модели закончили модельное агентство для девушек с пышными формами. Исходя из этого и подбирали девушек в качестве моделей. А вообще суть в том, чтобы показать многогранность красоты независимо от телосложения и возраста. Мы против того, чтобы общество накладывало какие либо стереотипы и рамки на столь обширное понятие, как красота, - рассказали организаторы показа.

Девять уральских дизайнеров и брендовых магазинов представят зрителям новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров для девушек пышных форм. Вход на показ свободный. Организаторы обещают розыгрыши призов и сумасшедшую энергетику нестандартных моделей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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