2019-08-21T17:25:09+03:00
Общество

Инспекторы и эвакуаторщики теперь работают отдельно: в Екатеринбурге заработала новая схема эвакуации машин

По новым правилам эвакуировать машины нарушителей начали вчера
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге заработала новая схема эвакуации машинВ Екатеринбурге заработала новая схема эвакуации машинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вчера заработала новая схема эвакуации неправильно припаркованных машин. Теперь сотрудники инспекции прежде чем начать эвакуацию автомобиля сначала должны сообщить о нарушении в дежурную часть.

- С 20 августа в Екатеринбурге неправильно припаркованные машины эвакуируют по новой схеме, - подтвердили в пресс-службе госавтоинспекции.

Специалисты в дежурной части связываются со службой эвакуации, после чего эвакуаторщики выезжают на место, где и встречаются с инспектором. Только после этого автомобиль увозят на шрафстоянку. Раньше инспекторы ГИБДД ездили вместе с эвакуаторщиками и оперативно забирали машины нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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