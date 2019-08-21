Инспекторы и эвакуаторщики теперь работают отдельно: в Екатеринбурге заработала новая схема эвакуации машин
В Екатеринбурге вчера заработала новая схема эвакуации неправильно припаркованных машин. Теперь сотрудники инспекции прежде чем начать эвакуацию автомобиля сначала должны сообщить о нарушении в дежурную часть.
- С 20 августа в Екатеринбурге неправильно припаркованные машины эвакуируют по новой схеме, - подтвердили в пресс-службе госавтоинспекции.
Специалисты в дежурной части связываются со службой эвакуации, после чего эвакуаторщики выезжают на место, где и встречаются с инспектором. Только после этого автомобиль увозят на шрафстоянку. Раньше инспекторы ГИБДД ездили вместе с эвакуаторщиками и оперативно забирали машины нарушителей.
ИСТОЧНИК KP.RU