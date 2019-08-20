СЕГОДНЯ 19:26 2019-08-20T19:26:24+03:00

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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. На Урале по прогнозам синоптиков ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер до 20-25 м/с. Штормовое предупреждение действует сегодня вечером и весь завтрашний день.

- Непогода ожидается в связи с прохождением атмосферного фронта в крайних юго-западных и крайних южных районах области. МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды, - отметили спасатели.

В ведомстве также напомнили, что непогода способствует ухудшению видимости и осложнению дорожных условий, поэтому автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Людям во время грозы не рекомендуется укрываться под высокими деревьями и находиться около металлических конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU