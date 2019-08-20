Грязная посуда и испорченные продукты: Роспотребнадзор назвал причину массового отравления свердловчан в детском лагере

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-20T14:37:03+03:00

Одной из причин заболевания стали грязная посуда и просроченные продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас санаторий закрыли, а детей отправили по домам

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Роспотребнадзор проверил санаторий «Талый Ключ», который находится под Артемовским, после заявлений СМИ о массовых отравлениях отдыхающих. Выяснилось, что причиной стали носители норовируса среди работников пищеблока, сообщает ngzt.

- Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – В том числе: некачественная обработка кухонного инвентаря, нарушение дезинфекционного режима, сроков годности продуктов и неисправное оборудование.

Чтобы установить причину, специалисты провели ряды смывов с объектов окружающей среды, с рук самого персонала, а также суточные пробы пищи. Все это сейчас находится в работе.

- Сейчас от работы отстранены все сотрудники, являющиеся носителями инфекционного заболевания, проведена заключительная дезинфекция на пищеблоке и в лагерных помещениях, - добавили в пресс-службе.

На данный момент лагерь временно закрыт, а детей отправляют домой. Напомним, что ранее санаторий проверяла прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU