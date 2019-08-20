Грязная посуда и испорченные продукты: Роспотребнадзор назвал причину массового отравления свердловчан в детском лагере
Роспотребнадзор проверил санаторий «Талый Ключ», который находится под Артемовским, после заявлений СМИ о массовых отравлениях отдыхающих. Выяснилось, что причиной стали носители норовируса среди работников пищеблока, сообщает ngzt.
- Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – В том числе: некачественная обработка кухонного инвентаря, нарушение дезинфекционного режима, сроков годности продуктов и неисправное оборудование.
Чтобы установить причину, специалисты провели ряды смывов с объектов окружающей среды, с рук самого персонала, а также суточные пробы пищи. Все это сейчас находится в работе.
- Сейчас от работы отстранены все сотрудники, являющиеся носителями инфекционного заболевания, проведена заключительная дезинфекция на пищеблоке и в лагерных помещениях, - добавили в пресс-службе.
На данный момент лагерь временно закрыт, а детей отправляют домой. Напомним, что ранее санаторий проверяла прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU