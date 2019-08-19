2019-08-19T11:20:17+03:00
Общество

Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»

Сейчас в лагере находится почти 500 детей
Мария Трапезникова
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Ранее поступили жалобы от отдыхающих, что на территории лагеря много мух и происходит массовое отравление детей и вожатыхРанее поступили жалобы от отдыхающих, что на территории лагеря много мух и происходит массовое отравление детей и вожатыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Артемовская прокуратура после сообщений в СМИ о возможных антисанитарных условиях проверит детский санаторий «Талый ключ», который располагается в Сосновом Бору. В настоящий момент в лагере находится 490 детей, он работает в обычном режиме.

- В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будут опрошены отдыхающие, отобраны пробы продуктов питания и воды, сделаны смывы с поверхностей пищеблока, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вместе с тем, по данным администрации лагеря, никто из отдыхающих не отравлялся. Однако некоторые отдыхающие жаловались на массовое отравление среди вожатых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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