Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-19T11:20:17+03:00

Ранее поступили жалобы от отдыхающих, что на территории лагеря много мух и происходит массовое отравление детей и вожатых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в лагере находится почти 500 детей

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Артемовская прокуратура после сообщений в СМИ о возможных антисанитарных условиях проверит детский санаторий «Талый ключ», который располагается в Сосновом Бору. В настоящий момент в лагере находится 490 детей, он работает в обычном режиме.

- В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будут опрошены отдыхающие, отобраны пробы продуктов питания и воды, сделаны смывы с поверхностей пищеблока, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вместе с тем, по данным администрации лагеря, никто из отдыхающих не отравлялся. Однако некоторые отдыхающие жаловались на массовое отравление среди вожатых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU