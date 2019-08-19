Свердловская прокуратура проверит «санаторий с мухами»
Артемовская прокуратура после сообщений в СМИ о возможных антисанитарных условиях проверит детский санаторий «Талый ключ», который располагается в Сосновом Бору. В настоящий момент в лагере находится 490 детей, он работает в обычном режиме.
- В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будут опрошены отдыхающие, отобраны пробы продуктов питания и воды, сделаны смывы с поверхностей пищеблока, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вместе с тем, по данным администрации лагеря, никто из отдыхающих не отравлялся. Однако некоторые отдыхающие жаловались на массовое отравление среди вожатых и детей.
ИСТОЧНИК KP.RU