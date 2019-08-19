2019-08-19T19:00:53+03:00
Общество

В детском санатории Свердловской области отравились дети

«Санаторий с мухами» проверяет Роспотребнадзор
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в лагере «Талый ключ» отравились детив лагере «Талый ключ» отравились детиФото: Алексей БУЛАТОВ
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После сообщений в СМИ о возможных антисанитарных условиях Роспотребнадзор проверяет детский санаторий «Талый ключ» в Сосновом Бору. Информация об острой кишечной инфекции у детей уже подтвердилась, хотя ранее администрация лагеря отрицала ее.

- В Алапаевский филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступило 2 экстренных извещения на случаи заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

В ходе расследования Роспотребнадзором отобран материал от заболевших, сотрудников пищеблока. Также на исследования взяты пробы воды, суточных проб, смывов и дезинфицирующих средств. В настоящий момент в лагере находится 490 детей, он работает в обычном режиме. Ранее мы писали об организации проверки лагеря прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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