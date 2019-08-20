В «Кольцово» у пассажира конфисковали больше 1,7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-20T08:23:25+03:00

Он не знал, что деньги нужно декларировать

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Во время проверки рейса «Екатеринбург – Баку» кольцовские таможенники обнаружили в чемодане одного из пассажиров довольно большую сумму денег. После пересчета оказалось, что пассажир вез в Республику Азербайджан больше 1,7 миллионов рублей. Он объяснил это незнанием того, что деньги нужно декларировать.

- По закону, с суммой выше десяти тысяч долларов нужно идти в «красный» коридор. Никаких пошлин за декларирование наличных не взимается, - объяснил Сергей Боровик, заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В итоге, мужчине вернули сумму, равную в эквиваленте 10 тысячам долларов. Все остальные деньги сотрудники изъяли, а на пассажира завили административное дело. Сейчас ему грозит штраф от половины до двукратного размера вывозимой им суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU