19 парков и скверов Екатеринбурга получат статус особо охраняемых природных территорий
Статут особо охраняемых территорий (ООПТ) могут в будущем получить парки и скверы, которые находятся в собственности Екатеринбурга. Следовательно, они будут защищены от застройки. Об этом рассказали в Гордуме.
- Еще в конце мая, после массовых протестов в сквере у Театра драмы, была создана рабочая группа. Ее главная цель – найти компромисс и выработать единое решение по определению площадки для строительства собора святой Екатерины – решение, которое устроит все стороны, - отметили там. – Рабочая группа справляется со своей задачей: территория сквера у Театра оперы не будет застраиваться, и депутаты со своей стороны приложат все усилия для придания ей соответствующего статуса.
Идея присвоения зеленым зонам статуса ООПТ пришла властям после конфликта в сквере у ДрамтеатраФото: Алексей БУЛАТОВ
Перечень парков и скверов, которым будет присвоен статус ООПТ:
- парк Хвойный;
- парк имени Коммунаров;
- сквер имени Кирова;
- сквер у дома №19 на улице Мира;
- сквер Юнеско;
- сквер на Вознесенской горке;
- сквер имени Клары Цеткин;
- сквер у дендропарка на улице Куйбышева;
- сквер на улице Мичурина;
- сквер у магазина «Стрелец»;
- сквер на проспекте Орджоникидзе;
- улице Банникова;
- сквер на набережной Рабочей молодежи;
- сквер на улице Посадской;
- сквер на улице Кирова;
- сквер на площади Субботников;
- сквер у кинотеатра «Космос»;
- сквер на площади Обороны.
По некоторым паркам и скверам уже ведутся работы, статус ООПТ они получат к 2020 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
- В настоящее время администрацией Екатеринбурга проведено экологическое обследование скверов Юнеско, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру, — проинформировали в гордуме.
Сейчас по ним подготовлены картографические материалы, проекты паспортов ООПТ местного значения и постановления городской администрации для рассмотрения вопроса о присвоении этим площадкам особого статуса. Присвоить им статусы особо охраняемых природных территорий планируется к 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU