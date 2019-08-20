19 парков и скверов Екатеринбурга получат статус особо охраняемых природных территорий

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-20T06:49:38+03:00

Всего в список войдет 19 парков и скверов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас проводится экологическое обследование некоторых из них

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Статут особо охраняемых территорий (ООПТ) могут в будущем получить парки и скверы, которые находятся в собственности Екатеринбурга. Следовательно, они будут защищены от застройки. Об этом рассказали в Гордуме.

- Еще в конце мая, после массовых протестов в сквере у Театра драмы, была создана рабочая группа. Ее главная цель – найти компромисс и выработать единое решение по определению площадки для строительства собора святой Екатерины – решение, которое устроит все стороны, - отметили там. – Рабочая группа справляется со своей задачей: территория сквера у Театра оперы не будет застраиваться, и депутаты со своей стороны приложат все усилия для придания ей соответствующего статуса.

Идея присвоения зеленым зонам статуса ООПТ пришла властям после конфликта в сквере у ДрамтеатраФото: Алексей БУЛАТОВ

Перечень парков и скверов, которым будет присвоен статус ООПТ:

- парк Хвойный;

- парк имени Коммунаров;

- сквер имени Кирова;

- сквер у дома №19 на улице Мира;

- сквер Юнеско;

- сквер на Вознесенской горке;

- сквер имени Клары Цеткин;

- сквер у дендропарка на улице Куйбышева;

- сквер на улице Мичурина;

- сквер у магазина «Стрелец»;

- сквер на проспекте Орджоникидзе;

- улице Банникова;

- сквер на набережной Рабочей молодежи;

- сквер на улице Посадской;

- сквер на улице Кирова;

- сквер на площади Субботников;

- сквер у кинотеатра «Космос»;

- сквер на площади Обороны.

По некоторым паркам и скверам уже ведутся работы, статус ООПТ они получат к 2020 годуФото: Алексей БУЛАТОВ

- В настоящее время администрацией Екатеринбурга проведено экологическое обследование скверов Юнеско, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру, — проинформировали в гордуме.

Сейчас по ним подготовлены картографические материалы, проекты паспортов ООПТ местного значения и постановления городской администрации для рассмотрения вопроса о присвоении этим площадкам особого статуса. Присвоить им статусы особо охраняемых природных территорий планируется к 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU