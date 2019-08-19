На Урале из горящего здания спасли 35 человек
У него загорелась кровля
На площади в 300 "квадратов" горела кровляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Реже загорелась кровля одноэтажного производственного предприятия на площади в 300 «квадратов» на улице Калинина. Информация о возгорании диспетчерам поступила в 15:43.
- В течение 50 минут пожарные справились с огнем. В настоящее время ведется проливка и разбор сгоревших конструкций, - сообщил в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
В тушении было задействовано 10 машин спецтехники и 41 спасатель. Из производственных помещений еще до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 35 рабочих. Пострадавших не было.
ИСТОЧНИК KP.RU