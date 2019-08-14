Виновный в смертельном ДТП на Малышева 12 раз был оштрафован за превышение скорости

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-14T10:56:54+03:00

Об этом Владимир Васильев заявил на суде.

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14 августа в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга выбирают меру пресечения 23-летнему Владимиру Васильеву, который обвиняется в совершении жуткого ДТП на перекрестке Малышева и Московской рано утром 4 августа.

Тогда в аварии погибли два молодых парня – водитель и пассажир такси.

На суде Васильев заявил, что не помнит, что происходило в момент аварии, так как он был не в себе из-за головной боли.

Васильев говорит, что не помнит момента ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ

Также в зале выяснилось, что с начала 2018 года обвиняемый 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения при управлении автомобилем Honda Civic. По словам самого Васильева, большая часть этих нарушений связана с превышением скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU