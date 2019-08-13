На Урале у предпринимателя конфисковали больше 300 пар нелегальной обуви

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-13T14:23:04+03:00

На них не было маркировок

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Первоуральским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе проверок конфисковал у предпринимателя 310 пар нелегальной обуви, потому что на них не было нужных маркировок.

- На обуви для детей и подростков отсутствовала информация о наименовании и месте нахождения изготовителя, импортера, дистрибьютора, единый знак обращения на рынке, наименование и вид изделия, условия эксплуатации и ухода за обувью, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вместе с тем положениями технического регламента предусмотрено, что маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.

Оказалось, что предприниматель уже неоднократно привлекался к административной ответственности. Сейчас ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей с конфискацией товара на сумму свыше 170 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU