2019-08-08T13:07:35+03:00
Общество

На Урале подали в суд на подростков, укравших электрооборудование на 26 тысяч

Они учатся в одной школе
Мария Трапезникова
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Подростки вскрыли путевые ящики и украли оттуда все электрооборудованиеПодростки вскрыли путевые ящики и украли оттуда все электрооборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле два 15-летних подростка из Алапаевска на железной дороге вскрыли путевые ящики и украли трансформатор, электромагнитное реле и двигатель, необходимые для перевода стрелок на железнодорожном пути.

- Сразу после кражи у дежурной по станции сработал датчик, показывающий неисправность. Механик оперативно неисправность устранил, и железнодорожники сообщили о краже в транспортную полицию, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Позже выяснилось, что подростки учатся в одной школе и проживают вблизи железнодорожной станции Алапаевск. Они причинили ущерб железной дороге на сумму 26 тысяч рублей. Сейчас дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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