На Урале подали в суд на подростков, укравших электрооборудование на 26 тысяч
В Нижнем Тагиле два 15-летних подростка из Алапаевска на железной дороге вскрыли путевые ящики и украли трансформатор, электромагнитное реле и двигатель, необходимые для перевода стрелок на железнодорожном пути.
- Сразу после кражи у дежурной по станции сработал датчик, показывающий неисправность. Механик оперативно неисправность устранил, и железнодорожники сообщили о краже в транспортную полицию, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Позже выяснилось, что подростки учатся в одной школе и проживают вблизи железнодорожной станции Алапаевск. Они причинили ущерб железной дороге на сумму 26 тысяч рублей. Сейчас дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU