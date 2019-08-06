Улыбайтесь, вас снимают: в Екатеринбурге запустят систему распознавания лиц
В Екатеринбурге стартует пилотный проект по внедрению системы с функцией распознавания лиц. Начать планируется с Академического через три месяца. В микрорайоне уже установлено 3,5 тысяч камер, данные с которых будет анализировать искусственный интеллект.
- Искусственный интеллект будет анализировать поведение жителей микрорайона и сигнализировать о различных отклонениях в службу безопасности Академического, - сообщил эфире радиостанции «Серебряный дождь» генеральный директор «НПО автоматики» Андрей Мисюра.
Он также отметил, что соглашение между сторонами было подписано на промышленной выставке «Иннопром».
ИСТОЧНИК KP.RU