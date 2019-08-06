2019-08-06T14:24:28+03:00
Общество

Улыбайтесь, вас снимают: в Екатеринбурге запустят систему распознавания лиц

Система начнет работать через три месяца
Мария Трапезникова
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Пилотный проект заработает пока что только в АкадемическомПилотный проект заработает пока что только в АкадемическомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стартует пилотный проект по внедрению системы с функцией распознавания лиц. Начать планируется с Академического через три месяца. В микрорайоне уже установлено 3,5 тысяч камер, данные с которых будет анализировать искусственный интеллект.

- Искусственный интеллект будет анализировать поведение жителей микрорайона и сигнализировать о различных отклонениях в службу безопасности Академического, - сообщил эфире радиостанции «Серебряный дождь» генеральный директор «НПО автоматики» Андрей Мисюра.

Он также отметил, что соглашение между сторонами было подписано на промышленной выставке «Иннопром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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