Улыбайтесь, вас снимают: в Екатеринбурге запустят систему распознавания лиц

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-06T14:24:28+03:00

Пилотный проект заработает пока что только в Академическом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге стартует пилотный проект по внедрению системы с функцией распознавания лиц. Начать планируется с Академического через три месяца. В микрорайоне уже установлено 3,5 тысяч камер, данные с которых будет анализировать искусственный интеллект.

- Искусственный интеллект будет анализировать поведение жителей микрорайона и сигнализировать о различных отклонениях в службу безопасности Академического, - сообщил эфире радиостанции «Серебряный дождь» генеральный директор «НПО автоматики» Андрей Мисюра.

Он также отметил, что соглашение между сторонами было подписано на промышленной выставке «Иннопром».

ИСТОЧНИК KP.RU