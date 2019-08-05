2019-08-05T14:51:54+03:00
Общество

На Урале подрались две продавщицы: они не поделили место на рынке

Одну из женщин госпитализировали в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: взято с ku66Фото: взято с ku66
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В Каменск-Уральском две женщины, торгующие на мини-рынке, не поделили место и подрались. В итоге, одна из женщин угодила в больницу с травмой головы.

- В понедельник около 15:30 около дома №77 по улице Каменская произошла драка. Одна из женщин торговала вещами, а другая овощами. Они не поделили место, - сообщает корреспондент ku66. – Словесная перепалка переросла в драку, причем в такую, что одну из продавщиц пришлось госпитализировать в больницу.

Полиция на место не приезжала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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