На Урале подрались две продавщицы: они не поделили место на рынке
Одну из женщин госпитализировали в больницу
Фото: взято с ku66
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В Каменск-Уральском две женщины, торгующие на мини-рынке, не поделили место и подрались. В итоге, одна из женщин угодила в больницу с травмой головы.
- В понедельник около 15:30 около дома №77 по улице Каменская произошла драка. Одна из женщин торговала вещами, а другая овощами. Они не поделили место, - сообщает корреспондент ku66. – Словесная перепалка переросла в драку, причем в такую, что одну из продавщиц пришлось госпитализировать в больницу.
Полиция на место не приезжала.
ИСТОЧНИК KP.RU