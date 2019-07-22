2019-07-22T11:38:32+03:00
Общество

«Перелом ребер и гематомы мягких тканей»: На Урале рабочий отсудил у завода миллион рублей за травму на производстве

Мужчине пришлось перенести 5 операций на головном мозге
Мария Трапезникова
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Мужчина подал в суд на завод, где работал, с желанием взыскать компенсацию в 3 миллиона рублей за травму на производствеМужчина подал в суд на завод, где работал, с желанием взыскать компенсацию в 3 миллиона рублей за травму на производствеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале рабочий отсудил у завода миллион рублей за травму на производстве. Из-за этого ему пришлось перенести пять операций на головном мозге и пройти длинные курсы реабилитации.

Инцидент произошел в 2016 году на заводе «Уральские локомотивы». Мужчина работал там маляром. Во время оклеивания кузова электровоза оберточной бумагой он выпал из пневматической подъемной платформы, которая находилась на высоте 3,2 метра от уровня пола. В результате этого ему диагностировали несколько черепно-мозговых травм, перелом нескольких ребер и гематомы мягких тканей. Мужчина был перенаправлен в Екатеринбург и перенес, в общей сложности, 5 операций.

- После лечения ему была установлена 1 группа инвалидности на 2 года со степенью утраты профессиональной трудоспособности 100%, а с ноября 2018 года, после очередного освидетельствования – бессрочно, - сообщили в пресс-службе Облсуда.

Мужчина обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с предприятия до 3 миллионов рублей. Однако его просьба была удовлетворена лишь частично: суд постановил выплатить пострадавшему только 500 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, он отправился выше – в Свердловский областной суд. Там дело пересмотрели и увеличили размер компенсации до 1 миллиона рублей – на момент получения травмы у него осталось трое несовершеннолетних детей и полная утрата дееспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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