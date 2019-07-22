2019-07-22T11:08:21+03:00
Происшествия

«Типичная «я же мать» в штанах»: в Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего дорожную разборку с ребенком на руках

Конфликт произошел в выходные
Маргарита МАХОНИНА
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На трассе Екатеринбург-Шадринск пытались сбить мужчину с ребенком на руках: он перегородил дорогу Infiniti, которая объезжала вставшие автомобили по обочине. В Управлении ГИБДД по Свердловской области эту информацию подтвердили и рассказали, что за рулем машины находился 29-летний мужчина.

В Екатеринбурге Infiniti пыталась задавить мужчину с ребенком на руках.Видео: портал Е1! другой источник

– Инцидент произошел днем 20 июля на 54 километре автодороги у железнодорожного переезда, – сообщили в Госавтоинспекции. – 21 июля водителя вызвали в полицию для дачи объяснений. По данному факту проводится проверка.

В социальных сетях мнения насчет ситуации разделились – виноватым в конфликте считают как водителя, так и пострадавшего. Так, адвокат Сергей Колосовский заявил, что мужчина прикрывался младенцем.

– Если психически нормален, то понимал, что давить его всерьез никто не будет. А с ребенком на руках еще и по голове не настучат: так что хочется быть героем, но на всякий случай спрячемся за ребеночком. Как-то сильно некрасиво выходит, – написал он в Facebook. – А еще хуже могло быть, если бы в Infiniti оказался неадекватный человек, который и на ребенка смотреть не стал бы. Так что папаша, который подставил своего ребенка, не прав в любом случае. Типичная «Я же мать» в штанах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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