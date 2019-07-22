«Вырывали победу зубами»: Екатеринбургские волейболисты выиграли чемпионат Европы и прошли на Паралимпиаду-2020

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-22T10:57:53+03:00

Соперником была сильнейшая команда из Боснии и Герцеговины

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Екатеринбургские волейболисты из Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки сборных команд Свердловской области «Родник» выиграли чемпионат Европы, который проходил в Будапеште 13-20 июля.

- В финальном матче команда из Екатеринбурга соревновалась со своим давним сильнейшим соперником – сборной Боснии и Герцеговины, - рассказали в пресс-службе волейбольного клуба. - Победу пришлось вырывать практически зубами: сначала команда проигрывала со счетом 0:4, но затем все же победила со счетом 3:2.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Родник"

Благодаря этой победе сборная России стала двукратным чемпионом Европы подряд, повторив успех 2017 года. И более того – на турнире разыгрывалась путевка на Паралимпиаду-2020 в Токио, которую и завоевала сборная из Екатеринбурга.

В прошедшем чемпионате участвовали сборные Боснии и Герцеговины, Германии, Хорватии, Украины, Польши, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Сербии и Турции. Отметим также, что екатеринбургские волейболисты – 18-кратные чемпионы России, бронзовые призеры Паралимпиады-2008 в Пекине и двукратные чемпионы Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU