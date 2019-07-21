2019-07-21T13:49:07+03:00
Общество

Всю ночь плакал: в Верхней Пышме достали котенка, который провалился в трубу под теплотрассой

Животному помогли волонтеры
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте»Фото: группа «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте»
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В Верхней Пышме Свердловской области спасли котенка, который застрял в трубе. Животное оказалось в заточении под теплотрассой. Жалобное мяуканье услышали местные жители, они и вызвали волонтеров. Крики доносились из травы, но найти котенка удалось не сразу. Пленник сидел в трубе глубиной около двух метров.

- Решили сначала попробовать обойтись без эндоскопа, мешал дождь. На конце удочки с хватательной петлёй закрепили фонарик и начали спускать всё это в трубу. Довольно быстро получилось захватить его петлёй и поднять на поверхность. Это оказался обессилевший, пассивный котёнок. Он был совсем мокренький и крупно дрожал, - рассказывают в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Котенка начали отогревать в машине, вскоре его приютила волонтер. По её словам, сейчас малыш чувствует себя хорошо.

- В отверстие трубы забили кирпич, попросили местных людей закрыть чем-нибудь другие аналогичные трубы, к сожалению, их там довольно много, - отметили волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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