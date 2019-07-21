«Город расцветает на глазах»: певица Слава похвалила Екатеринбург
Певица Слава расхвалила Екатеринбург. Об этом она написала у себя в Instagram. Анастасия Сланевская приехала в столицу Урала, чтобы выступить на концерте в Верхней Пышме во время празднования Дня металлурга.
- Город расцветает на глазах!!! Молодцы, так держать!!! А мы сегодня будем поздравлять с днём города Верхнюю Пышму, - поделилась с поклонниками артистка.
Слава выступила Дне Металлурга вечером 20 июля, она вышла на одну сцену с группами «Белый орел» и «Жуки».
Напомним, недавно певица давала концерт в Североуральске на Дне города. После выступления Анастасия вышла к своим поклонникам, чтобы раздать автографы и сфотографироваться с фанатами.
ИСТОЧНИК KP.RU