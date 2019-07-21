2019-07-21T10:19:29+03:00
Звезды

«Город расцветает на глазах»: певица Слава похвалила Екатеринбург

Артистка приезжала, чтобы выступить на праздновании Дня металлурга в Верхней Пышме
Юлия СТАЛИНА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Певица Слава расхвалила Екатеринбург. Об этом она написала у себя в Instagram. Анастасия Сланевская приехала в столицу Урала, чтобы выступить на концерте в Верхней Пышме во время празднования Дня металлурга.

- Город расцветает на глазах!!! Молодцы, так держать!!! А мы сегодня будем поздравлять с днём города Верхнюю Пышму, - поделилась с поклонниками артистка.

Слава выступила Дне Металлурга вечером 20 июля, она вышла на одну сцену с группами «Белый орел» и «Жуки».

Напомним, недавно певица давала концерт в Североуральске на Дне города. После выступления Анастасия вышла к своим поклонникам, чтобы раздать автографы и сфотографироваться с фанатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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