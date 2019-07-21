Поплыли: в Екатеринбурге затопило улицы после сильного дождя
Ночью 21 июля в Екатеринбурге и в области разбушевалась гроза. Штормовое предупреждение сотрудники МЧС объявили в субботу. Спасатели предупреждали о сильном дожде и ветре. В воскресенье всю ночь был ливень, который затопил улицы города.
О последствиях грозы сообщают местные жители в группе во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».
- Улица Шeфская, работают эвакуаторы, минимум трое утонули. На Тверитина уровень воды достиг, где-то 30 см, - рассказывают свердловчане.
Фото: группа во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»
Также в соцсетях сообщают об автобусе, который заглох под ж.д. мостом в микрорайоне Компрессорный. Там, по словам местных жителей тоже стоит вода.
Тем временем, штормовое предупреждение действует и сегодня. Жителей просят не открывать окна и без необходимости выезжать на автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU