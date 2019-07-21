2019-07-21T07:57:44+03:00
Происшествия

Поплыли: в Екатеринбурге затопило улицы после сильного дождя

Из-за грозы затопило улицы города
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»Фото: группа во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»
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Ночью 21 июля в Екатеринбурге и в области разбушевалась гроза. Штормовое предупреждение сотрудники МЧС объявили в субботу. Спасатели предупреждали о сильном дожде и ветре. В воскресенье всю ночь был ливень, который затопил улицы города.

О последствиях грозы сообщают местные жители в группе во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Улица Шeфская, работают эвакуаторы, минимум трое утонули. На Тверитина уровень воды достиг, где-то 30 см, - рассказывают свердловчане.

Фото: группа во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа во «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Также в соцсетях сообщают об автобусе, который заглох под ж.д. мостом в микрорайоне Компрессорный. Там, по словам местных жителей тоже стоит вода.

Тем временем, штормовое предупреждение действует и сегодня. Жителей просят не открывать окна и без необходимости выезжать на автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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