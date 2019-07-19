«Одежда и квартиры»: что искали жители Екатеринбурга в 2019 году
Уральцы интересовались и конкретными брендами
Второе и третье место заняли бренды Adidas и ZaraФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сайт объявлений «Авито» составил топ самых частых запросов жителей Екатеринбурга с начала 2019 года. По информации экспертов сервиса, большую часть списка составили элементы одежды.
– Уральцы активно интересовались обувью. Как и год назад, они искали кроссовки – соответствующий запрос оказался на первом месте, – рассказали в «Авито». – Следом идут спортивная марка Adidas и бренд одежды и обуви Zara.
Также эксперты отметили, что помимо одежды екатеринбуржцы активно искали квартиры. Этот запрос занял пятое место в рейтинге.
ИСТОЧНИК KP.RU