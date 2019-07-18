В мэрии Екатеринбурга предложили к Универсиаде-2023 продлить электричку вместо трамвайных путей
Екатеринбург уже начал готовиться к проведению Всемирной летней универсиады - 2023. Сегодня зам. главы города Алексей Бирюлин заявил, что строительство спортивных объектов для соревнований окончательно перенесли в Новокольцовский микрорайон.
- Прорабатывается вариант строительства в Новокольцовский трамвайной линии. Альтернативой этому решению является продление ветки городской электрички, которая бы связала аэропорт Кольцово, железнодорожный вокзал и объекты Универсиады, - сообщили в пресс-службе администрации.
Там добавили, что через неделю сотрудники Свердловской железной дороги представят мэрии финансовые расчеты по проекту городской электрички. После этого власти примут окончательное решение в пользу одного из вариантов.
Напомним, ранее городские власти планировали отдать под строительство деревни Игр ВИЗ-Правобережный. Как раз туда хотят провести вторую линию метро, и новые спортивные объекты, которые после передадут УрФУ, могли стать аргументом для финансовой поддержки строительства подземки от федерального правительства. Однако 9 июля президенту Владимиру Путину представили макет кластера Универсиады, который размещался в Новокольцовском районе. После этого урбанист Владимир Злоказов предложил отказаться от второй ветки метро и продлить трамвайные линии.
ИСТОЧНИК KP.RU