2019-07-10T07:57:45+03:00
Общество

«Макет привез губернатор»: Владимиру Путину показали проект кластера Универсиады-2023, во время визита президента в УрФУ

Он приехал в вуз пообщаться со студентами
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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Владимиру Путину представили проект нового кластера Универсиады-2023. Это произошло во время визита президента в УрФУ. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, новый проект решит проблему разбросанных по городу зданий вуза, ведь после соревнований объекты передадут университету.

- Макет прибыл в здание университета на Ленина, 51 в сопровождении губернатора и представителя ГК «Синара» Дмитрия Пумпянского. Кластер будет включать спортивные объекты, в том числе Деревню Игр. Их разместят на площади 600 гектаров в Новокольцовском районе, - рассказали в администрации.-Также на территории кластера установят общежития, медицинский сектор, создадут рекреационные и прогулочные пространства.

Напомним, Екатеринбург для проведении Универсиады-2023 рекомендовал лично Владимир Путин исполкому Международной федерации студенческого спорта. Официальное решение провести соревнования в городе приняли 2 июля.

Напомним, президент посетил город ради выставки ИННОПРОМ и глобального саммита GMIS-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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